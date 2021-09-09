الأردن... إطلاق مهرجان جرش بدخول مجاني وحضور 50%

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "زاد الأردن" الإخبارية عن العايد، قوله بأن المهرجان "سينطلق، في الفترة ما بين ٢٢ سبتمبر/ أيلول الجاري، وحتى ٢ أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".

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ويأتي عقد الدورة الحالية من المهرجان بعد تأجيلة العام الماضي بسبب جائحة كورونا ، فيما يقام المهرجان العام الجاري بالتزامن مع مرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية.

وأكد العايد أن اللجنة العليا لمهرجان جرش اتخذت جميع الشروط الصحية والسلامة العامة بالتنسيق مع لجنة الأوبئة ووزارة الصحة الأردنية وبحضور 50% من طاقة المسارح الاستيعابية والحفلات الرئيسة.

من جانبه، أوضح المدير العام التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي، أن مهرجان هذا العام يشهد مشاركة ما يزيد عن 70 فنانا أردنيا وما يفوق 38 فرقة فلكلورية وبواقع 12 فرقة عربية وعالمية، و7 فرق تراثية أردنية، كما يتجاوز عدد المشاركين من الشعراء والأدباء والمفكرين عن 270 مشاركاً، منهم 30 عربيا.

وطمأن سماوي المواطنين بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية حيث يتم استخدام تطبيق سند على مداخل المسارح، مشيرا إلى أن أن السعة الاستيعابية للمسرح الجنوبي تبلغ 2500 شخص بسبب الإجراءات الصحية بعد أن كانت تبلغ بالسابق 5000، والمسرح الشمالي سيسمح للحضور 1500 شخص فقط بدلا من 3000، وقررت اللجنة العليا للمهرجان أن يكون الدخول مجانياً إلى الفعاليات الفنية وذلك بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، حسبما قال سماوي.