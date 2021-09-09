شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتى يبحث مع نظيريه الموريتانى واللبنانى بالقاهرة المستجدات بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الكويتي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مع نظيريه الموريتاني واللبناني آخر المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، والقضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي ستترأسها دولة الكويت.

والتقى وزير الخارجية الكويتي، على هامش أعمال مجلس الجامعة بالقاهرة، مع كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في موريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر.

وبحث الوزير الكويتي مع نظيريه الموريتاني واللبناني سبل دعم العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.