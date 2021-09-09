شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال اللجنة الوزارية العربية المعنية بالقدس بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، منذ قليل، اعمال اللجنة الوزارية العربية، المعنية بوقف التحركات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويأتي الاجتماع على هامش اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، والمقرر في وقت لاحق اليوم الخميس

وتعمل اللجنة على متابعة التطورات في المدينة المقدسة، وتضم في عضويتها كل من مصر والجزائر وقطر والمغرب وتونس والسعودية، بينما تترأسها المملكة الاردنية، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والعضو العربي في مجلس الأمن.