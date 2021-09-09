شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة ثوب الكعبة المشرفة على مدار 24 ساعة للحفاظ على رونقه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بصيانة ثوب الكعبة المشرفة وفق توجيهات قيادة المملكة لخدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما، وجرت متابعة أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرفة ليحتفظ برونقه، إضافة إلى تثبيت أطرافه.

ونشرت الرئاسة العامة لشئون الحرمين على "تويتر"، صورا من عملية صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام واعمال شد الحزام على الكعبة.



صيانة الكعبة



صيانة ثوب الكعبة

وقال فهد بن حضيض الجابري، مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة، تقوم الإدارة المكلفة بصيانة ثوب الكعبة المشرفة بالعديد من المهام خلال العام وعلى مدار24 ساعة على صيانة ثوب الكعبة المشرفة، مضيفا: "نعمل على شد القماش من جميع الجوانب مع تركيب قماش أسود سادة تحت الحلقات المذهبة في الشاذروان، وأيضاً تركيب إطار للحجر الأسود مطرز يدوي بأسلاك الفضة المطلية بالذهب، و تركيب إطار حول الركن اليماني مطرز يدوي بأسلاك الفضة المطلية بالذهب".



اعمال صيانة الكعبة



جانب من العمل



شد الحزام على الكعبة

واشار الجابري، إلى عملهم على تنظيف القماش من الغبار والعوالق، حيث يقومون بفك القماش من الأسفل وإعادة شده مرة أخرى، وأخيراً يقومون كذلك بشد القماش بعد نزول الأمطار ووزن الحزام.

وأوضح الجابري أنهم يقومون بجميع أعمال صيانة ثوب الكعبة المشرفة حسب توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس وحياكة ما يلزم ومعالجة أي طارئ يحدث للثوب مع سرعة التدخل إذا احتاج الأمر خلال ال ٢٤ ساعة مع القيام بالمهام وسط الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية المعمول بها بالحرمين الشريفين للحفاظ على سلامتهم والالتزام بلبس الكمامة والتعقيم والتباعد مما يسهل العمل ونجاح المهمة.