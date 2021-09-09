هكذا تقلل من خطر أعراض نقص فيتامين B12 مع أربع مقايضات سهلة للإفطار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

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يعد فيتامين B12 عنصرا غذائيا يحافظ على صحة أعصابك، ويساعد عقلك على العمل ويساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء.



ولا ينتج جسمك B12 من تلقاء نفسه، لذلك تحتاج إلى الحصول على هذا الفيتامين الأساسي من خلال نظامك الغذائي أو من المكملات الغذائية.

ويوجد الفيتامين بشكل طبيعي في اللحوم ومنتجات الألبان والأسماك. ولكن إذا كنت نباتيا، أو لا تأكل غالبا منتجات حيوانية، فلا داعي للقلق، فهناك الكثير من الأطعمة المدعمة بفيتامين B12 الإضافي.

ما هي علامات نقص فيتامين B12؟

قد يؤدي عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين B12 إلى الشعور بالضعف والانكماش، ولكن في بعض الأحيان قد يستغرق الأمر سنوات حتى تظهر الأعراض.

أربعة من الأعراض الرئيسية لنقص B12:

• الجلد الشاحب والمصاب باليرقان: ويرجع ذلك إلى دور الفيتامين في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

• التعب: هذا أيضا لأن فيتامين B12 يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

• دبابيس ووخز: يمكن أن يتسبب نقص فيتامين B12 على المدى الطويل في تلف الأعصاب، ما يجعلك تشعر بالخدر والوخز.

• الشعور بضيق في التنفس والدوار: نقص فيتامين B12 يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم نتيجة لانخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء.

فيما يلي أربع مقايضات في الإفطار لنظام غذائي غني بفيتامين B12:

- إضافة سمك السلمون الغني بفيتامينات B وكذلك أوميغا 3.

- استبدال الحبوب العادية بالحبوب المدعمة بفيتامين B12.

- استخدام مستخلصات الخميرة مثل Marmite، هي مصدر كبير للفيتامينات والمواد المغذية.

- استبدال النقانق على الخبز المحمص بالبيض بالخبز المحمص.