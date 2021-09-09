نصائح هامة عند شراء إطارات الشاحنات أو موديلات الـSUV.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

من المعروف أن للإطارات أنواع، تختلف بتنوع المهمة التي ستستخدم بها، ما إن كانت لمضمار السباق أو للتضاريس الوعرة، أو لطقس معين.



ويعكس ذلك، توفر إطارات مخصصة للأستخدام لدى شاحنات النقل الخفيف والسيارات التابعة لفئة SUV، وهاتان الفئتان هما الأكثر مبيعا حاليا في العالم.

وتوجد مجموعة خطوات بسيطة يجب مراعاتها عند شراء إطار جديد للسيارة الـ SUV أو شاحنة النقل الخفيف قدمها موقع "تاير ورك"،وفقا للعين.

وعند اختيار إطار جديد لأي من سيارة SUV أو شاحنة نقل خفيفة، يجب مراعاة عدة عوامل رئيسة هي، تحديد القيمة المادية التي يمكن من خلالها الشراء، اختيار أفضل نوع من انواع الإطارات يناسب موديل السيارة ومهام القيادة، وأخيرا اختيار إطارات تجمع بين السلامة والأداء المتميز.

وفيما يلي الأربعة أنواع الرئيسية التي ينصح الموقع بالإختيار من ضمنها عند شراء إطار جديد للسيارة الـ SUV أو شاحنة النقل الخفيف.

النوع الأول Highway Terrain أو HT

وهي الإطارات المخصصة للتضاريس الوعرة، وتتناسب لمهمات القيادة في المناطق الغير ممهدة فقط، ومن مميزاتها أنها موفرة في الغالب لأستهلاك الوقود.

النوع الثاني All-Terrain أو AT

وهو من أنواع الإطارات المناسبة لكافة أنواع التضاريس والطرق، ويصلح لمهمات القيادة في الطرق الغير ممهدة والطرق الممهدة معا، ويمكنها اقتحام الوحل والسير خارجه بأداء انسيابي، غير أنها أقل في توفير الوقود مقارنة بإطارات HT.

النوع الثالث Mud Terrain أو MT

هو نوع ينصح به لمهام القيادة في المستنقعات والمناطق الموحلة، وهو ما يعكسه مسماها الرمسي، وتصميم طبقتها المطاطية الخارجية التي تسمح بإقتحام الوحل والخروج منه بسهولة.

النوع الرابع هو Ultra High Performance أو UHP

وهو نوع الإطارات الأعلى أداء على الإطلاق من بين الأنواع المذكورة سلفاً، وتصلح للأستخدام في مهام القيادة على سرعة فائقة، غير أنها تستهلك الكثير من الوقود وعمرها الافتراضي أقل مقارنة بالأنواع الأخرى من الإطارات المناسبة للشاحنات والسيارات SUV.