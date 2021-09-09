إعلام: الحرس الثوري الإيراني يقصف عدة مواقع في العراق... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت "شبكة رووداو" الكردية أن "الحرس الثوري الإيراني قصف بطائرات مسيرة وبالمدفعية مواقع للأحزاب الكردية الإيرانية في ناحية سيدكان بمنطقة بالكايتي التابعة لمحافظة أربيل"، مؤكدة أن القصف لم يوقع خسائر بشرية بين المدنيين".

وأوضحت الشبكة الكردية العراقية أن "الحرس الثوري استخدم طائرات مسيرة لقصف مناطق من ناحية سيدكان وقضاء جومان يتواجد فيها عناصر بيشمركة تابعون لأحزاب كردستان إيران".

وكان قائد مقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للحرس الثوري في محافظة آذربيجان العميد محمد تقي أوصانلو أكد، أمس الأربعاء، أن تحركات الزمر الإرهابية في المنطقة مرصودة تماما، محذرا إياها من القيام بأي إجراء غير مدروس ضد إيران.

وقال إنه "يجب طرد الزمر الإرهابية من إقليم شمال العراق وهو أمر أعلناه للمسؤولين في الإقليم مرارا"، مشيرا إلى اعتقال عدد من العناصر المناهضة للثورة، مضيفا أن هؤلاء العناصر المناهضة للثورة كانوا ضالعين في عملية اغتيال أحد المواطنين.

وقامت قوات الحرس الثوري الإيراني، الأسبوع الماضي، بتفكيك خلية إرهابية معادية للثورة، في محافظة كردستان، غربي البلاد. وقال الموقع الإعلامي لفيلق بيت المقدس في محافظة كردستان الإيرانية، أن حرس الحدود التابع للفيلق اشتبك، الخميس، مع خلية من الجماعات المناوئة للثورة في منطقة سرو آباد، وتمكن من قتل عدد من القوات المناهضة للثورة وإصابة آخرين.

يذكر أن مدينة سرو آباد تقع على بعد 90 كم، غرب مدينة سنندج، مركز محافظة كردستان الواقعة على الحدود الإيرانية العراقية.

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