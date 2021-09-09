شكرا لقرائتكم خبر عن توافد وزراء الخارجية العرب على مقر الجامعة العربية لحضور الاجتماع الوزارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوافد وزراء الخارجية العرب على مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لحضور اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزارى.

ومن المقرر أن يترأس وزير خارجية دولة الكويت، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أعمال الاجتماع، حيث تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس خلفا لدولة قطر.

وكانت جامعة الدول العربية قد شهدت انعقاد اجتماعات للمندوبين الدائمين في اليومين الماضيين وذلك تمهيدا للاجتماع الوزارى الذى انطلق اليوم الخميس.

ويناقش الاجتماع العديد من البنود المتعلقة بالعمل العربي المشترك، وتنفيذ قرارات الدورة السابقة، بالإضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، وكذلك البنود المتعلقة بالأمن القومي العربى ومستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا.