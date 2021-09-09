شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات السعودية تدمر 3 مسيرات حوثية أطلقت نحو خميس مشيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دمرت الدفاعات السعودية، فجر اليوم الخميس، طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط، بعدما أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، قبل ساعات عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتا باتجاه خميس مشيط، بحسب "العربية.نت".

وقال إن التصعيد الحوثى عدائى همجى لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما أكد أن محاولات الحوثيين إطلاق المسيرات المفخخة تم التصدى لها، مشدداً على اتخاذ إجراءات صارمة لحمايه المدنيين.

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة، مؤكدة إصابة طفلين وتضرر 14 منزلاً جراء اعتراض صواريخ باليستية ومسيرات حوثية.

يشار إلى أنه منذ فترة يواصل الحوثيون محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية فى المملكة، فى محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين.

تأتى تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، فى وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار فى اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمى للنزاع المتواصل منذ سنوات.