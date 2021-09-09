شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يزور تونس لبحث إعادة فتح الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبيه عبد الحميد الدبيبة، أن ليبيا وتونس بحاجة إلى فتح الحدود المشتركة، مشيرا إلى أن هذه المشكلة ستحل.

ووفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية، أعلن الدبيبة -خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمساءلة حكومة الوحدة الوطنية - أنه سيتوجه إلى تونس ليلتقى بالرئيس قيس سعيّد للتباحث حول عدد من القضايا، أهمها فتح الحدود بين البلدين.

وأكدت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هارندل دعم بلادها للانتخابات الليبية المرتقبة، مشيدة بـ«الجهود والتحضيرات التى بذلتها المفوضية العليا للانتخابات فى المراحل السابقة، وسعيها إلى تقديم نموذج احترافى فى المجال الانتخابى يحقق أعلى المعايير المعمول بها دوليا».

جاء ذلك خلال لقائها رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبى عماد السايح لبحث مستجدات العملية الانتخابية الليبية.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية - التحضيرات للمراحل المقبلة بعد مرحلة تسجيل الناخبين، والخيارات المطروحة فى المشهد السياسى الليبي، فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية التى ستحدد الأجندة العامة للمفوضية.

كما صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الأمانة تتابع باهتمام بالغ التطورات التى تشهدها دولة ليبيا خلال الأونة الأخيرة، ورحب المصدر فى هذا الإطار بالإفراج عن ثمانية من الموقوفين الذين تم تسليمهم لمجلس حكماء مصراته، مشيداً بالجهود المبذولة فى هذا الخصوص باعتبارها جزءاً من تدابير بناء الثقة المطلوب تواترها خلال الفترة المقبلة.

وفى ذات السياق، حذر المصدر من تكرار الاشتباكات المؤسفة التى وقعت خلال الآونة الأخيرة وتأثيرها السلبى على التفوق المحرز مؤخراً على كافة الأصعدة.

وأكد المصدر على موقف الجامعة الثابت والمطالب بضرورة الوفاء بكافة الاستحقاقات المتعلقة بإجراء الانتخابات فى موعدها المقرر، فى ديسمبر المقبل، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخراج التواجد العسكرى الأجنبى بكافة مكوناته من ليبيا لضمان إجراء الانتخابات بشكل ذى مصداقية.

ويذكر أن نجلاء محمد المنقوش وزيرة خارجية ليبيا بحثت مع نظيرها اليوناني، نيكوس دندياس، استئناف حركة الطيران بين البلدين، وأكد وزير خارجية اليونان لنظيرته الليبية على ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا، موضحا أن الأهم بالنسبة لنا هو ضمان استقلال ووحدة أراضى ليبيا، ومتابعا: استقرار الأمن فى ليبيا هو استقرار لنا وللاتحاد الأوروبى.

فيما قالت وزيرة الخارجية الليبية، إن اليونان وافقت على الانضمام لمبادرة استقرار ليبيا ، لافتة إلى أن المحادثات مع اليونان تناولت عودة حركة الطيران وإعادة فتح المجال الجوى بين البلدين.

وتابع وزيرة الخارجية الليبية: الجانب اليونانى أبدى رغبته فى الانضمام إلى مبادرة استقرار ليبيا.