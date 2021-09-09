شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 جنود سوريين بانفجار عبوة ناسفة بسيارتهم فى درعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل 7 جنود سوريون وأصيب 3 آخرون فى انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم بريف محافظة درعا، وفق ما نقلته وكالة "نوفوستي" عن مصدر أمني، بحسب "روسيا اليوم" .

وأفاد المصدر بأن "عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق الواصل بين قريتى (نافعة) و(عين ذكر) انفجرت لدى مرور سيارة إطعام تابعة للجيش السوري، وأدت إلى مقتل 7 عناصر وإصابة 3 آخرين".

وفى وقت سابق، تمكن الجيش السوري، من دخول منطقة درعا البلد، جنوبى البلاد، برفقة الشرطة العسكرية الروسية، وبدأ عمليات التمشيط وتفتيش المنازل، بعد أيام من توصل الحكومة لاتفاق تسوية مع مسلحين، وإجلاء بعضهم إلى خارج المدينة.