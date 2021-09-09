شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يبحث استعدادات بلاده للانتخابات مع ممثلة الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالعراق "جينين هينيس بلاسخارت" ، آخر استعدادات العراق للعملية الانتخابية، وآخر التحضيرات التى من شأنها إنجاح الانتخابات النيابية المقررة فى العاشر من أكتوبر المقبل.

كما جرى خلال اللقاء أيضاً التأكيد على التنسيق الثنائى بين العراق والأمم المتحدة، وانسيابية عمل فرق المراقبة الدولية التى ستشارك فى تعزيز مصداقية الانتخابات.

وأكّد الكاظمى - حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن الجهود الحكومية المستمرة والدؤوبة هدفها ضمان النجاح، وتأمين المشاركة الشعبية الفعّالة فى الانتخابات؛بما يضمن أن تكون نتائجها المعبر الحقيقى عن الإرادة الحرة للشعب العراقي.

وفى السياق ذاته، حددت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، يوم 8 أكتوبر المقبل، موعدا لإجراء انتخابات البرلمانية للنازحين.

وقالت المفوضية فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، "إن أكثر من 120 ألف نازح سيدلون بأصواتهم فى المخيَّمات"، مجددة التزامها بإجراء الانتخابات فى موعدها المقرر وهو العاشر من أكتوبر المقبل.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق، جينين-هينيس بلاسخارت، قد أكدت دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات العراقية التى تسهم فى تشكيل مستقبل الديمقراطية الفتية فى البلاد، جاء ذلك خلال إحاطة قدمتها المسؤولة الأممية عن الانتخابات العراقية المزمع إجراؤها فى العاشر من أكتوبر المقبل.