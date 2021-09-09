شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن تصدر حزب "التجمع للأحرار" نتائج الانتخابات بـ97 مقعدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الوافى لفتيت وزير الداخلية المغربى ، أن حزب التجمع الوطنى للأحرار تصدر نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب بحصوله على 97 مقعدا، بعد فرز 96 % من الأصوات، بحسب وكالة "المغرب العربى للأنباء ".

وأوضح وزير الداخلية المغربى، خلال مؤتمر صحفى بمقر وزارة الداخلية، أن حزب الأصالة والمعاصرة حل ثانيا بحصوله على 82 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال (78 مقعدا) والاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية (35 مقعدا) والحركة الشعبية (26 مقعدا) والتقدم والاشتراكية (20 مقعدا) والاتحاد الدستورى (18 مقعدا) والعدالة والتنمية (12 مقعدا)، فيما تقاسمت أحزاب أخرى 12 مقعدا.

واشار إلى أن نسبة المشاركة فى هذا الاستحقاق، بلغت 50.35 %، على المستوى الوطنى .

يأتى ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية المغربية، إغلاق مراكز الاقتراع فى الانتخابات وبدء الفرز، مؤكدة أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الجهوية والجماعية والتشريعية، بلغت 36 % حتى الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلى، وذلك قبيل إغلاق صناديق الاقتراع بساعتين، وأوضحت الوزارة - فى بيان - أن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، تتواصل فى ظروف عادية فى كافة أنحاء المغرب، وكانت نسبة المشاركة قد بلغت 12% فى الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وفتحت لجان الاقتراع فى كافة أنحاء المغرب أبوابها للناخبين المغاربة يوم الأربعاء، لاختيار مرشحيهم لمجلس النواب والمجالس الجهوية والبلدية، فى انتخابات يتنافس فيها مرشحون من نحو 31 حزبا سياسيا، وتعتبر أحزاب: العدالة والتنمية، والتجمع الوطنى للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، أبرز المتنافسين فى هذه الانتخابات، وتشمل قوائم انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان: 395 مقعدا) 6 آلاف و815 مرشحا، فى حين تضم قوائم انتخابات مجالس البلديات والجهات 157 ألفا و569 مرشحا.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة صباحا ويستمر التصويت حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلى لاستقبال 17 مليونا و983 ألفا و490 ناخبا من أصل نحو 36 مليون نسمة.

ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذى يحصل على الكتلة الأكبر فى البرلمان، ويشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام.