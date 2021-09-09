شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 72 وفاة بفيروس كورونا و سوريا ترصد 138 إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس "كورون"ا و22 حالة شفاء و6 وفيات، ووفقا لوكالة الأنباء السورية بلغ عدد الإصابات المسجلة فى سوريا حتى الآن 28952 شفيت منها 22642 وتوفيت 2055 حالة.

فيما أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 72 وفاة و3930 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة فى تقريرها اليومى أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس فى البلاد وصل إلى 13296، فيما وصل إجمالى عدد الإصابات إلى 893462.

وكانت الوزارة أعلنت فى اليوم السابق عن تسجيل 79 وفاة و3524 إصابة بالفيروس.