شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يوجه بالاستنفار التام لتأمين الانتخابات وملاحقة بقايا "داعش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس جهاز الأمن الوطنى العراقي، عبد الغنى الأسدى، بالاستنفار التام لتأمين الانتخابات المقبلة، مشددا على ضرورة الاستمرار بملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال الأسدى -فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية-: إن "الاستنفار الأمنى التام يأتى استعدادا لتأمين الانتخابات المقبلة والعمل ليلا ونهارا لإنجاح الخطة الأمنية، مؤكدا أن الجهاز يقف بكافة ضباطه ومنتسبه على مسافة واحدة ومحايدة من جميع القوى والكيانات السياسية ومنع التدخل فى الشأن الانتخابي".

وشدد على ضرورة رصد ومتابعة كل التحركات المشبوهة التى قد يستغلها العدو لزعزعة الأمن والاستقرار والتعامل بالمعلومة الاستباقية مع الأجهزة الأمنية كافة، مشددا شدد على "الاستمرار بملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابية المنكسرة و التى تحاول الحصول على نصر إعلامى بين حين وآخر.