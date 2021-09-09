عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جوجل تعاقب إيران بحدف تطبيقات.. شبيه يوتيوب في مأزق

الخميس 9 سبتمبر 2021

الخليج 365

أطاحت العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على النظام الإيراني، باثنين من أهم التطبيقات الإيرانية الخاصة بنشر مقاطع الفيديو على غرار موقع "يوتيوب" الشهير الذي تمتلكه شركة جوجل.



وقالت شركة "صبا إيد" الإيرانية المتخصصة في مجال تقنيات الإنترنت ولديها عدد من المواقع الإيرانية والتطبيقات الأكثر شهرة، بما في ذلك تطبيقات "أبارات وفيليمو"، في بيان لها، الأربعاء، إن "متجر جوجل بلاي أقدم على إزالة التطبيقين".

وأوضحت الشركة الإيرانية التي تمتلك التطبيقين إنها "تلقت قبل 10 أيام رسالة عبر البريد الإلكتروني من تطبيق جوجل بلاي تفيد باستحالة إبقاء التطبيقين "أبارات وفيليمو"، على متجره وفق البند 16.5 من قواعد المطورين".

وأشارت الشركة إلى أنه "تم فعلياً اليوم إزالة التطبيقين من متجر جوجل بلاي بفعل العقوبات الأمريكية وقد تلقينا اليوم بريداً إلكترونياً من Google Play بشأن ذلك".

وكانت العشرات من التطبيقات الإيرانية قد تمت إزالتها بفعل العقوبات الأمريكية بعد إنسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018 وتشديد العقوبات على إيران.

وكانت أول شركة أمريكية سارعت إلى إزالة التطبيقات الإيرانية من متجرها هي شركة "أبل" حيث قام متجرها آب ستور برفع التطبيقات الإيرانية.

قد قالت إيران في حينها إنها قدمت اعتراضاً على ذلك لكنها لم تحصل على نتيجة من قبل الشركات الأجنبية.

ويقدم تطبيق "أبارات" خدمة مشاركة الفيديوهات مثل "يوتيوب"، وبد العمل في فبراير/شباط 2011 ، وهو من التطبيقات الأكثر شهرة إلى جانب تطبيق "فيليمو" وجرى الإعلان عنه في عام 2014.

ويوجد في هذا التطبيق أكثر من 45 ألف مسلسل وفيلم إيراني وأجنبي مع دبلجته باللغة الفارسية، وهناك أكثر من مليوني مشترك في هذا التطبيق والاشتراك فيه ليس مجانياً، بخلاف تطبيق "أبارات".