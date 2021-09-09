شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع السورية: إصابة عسكرى فى قصف مدفعى بمحافظة حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة الدفاع السورية، بإصابة عسكرى سورى جراء قصف مدفعى نفذه عناصر "جبهة النصرة" من منطقة إدلب استهدف مواقع القوات الحكومية فى محافظة حلب، بحسب "روسيا اليوم".

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة فى سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، فاديم كوليت، فى بيان: "تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 23 عملية قصف من مواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابى فى منطقة إدلب لخفض التصعيد. وتم رصد 10 هجمات فى محافظة إدلب، و8 فى محافظة اللاذقية و4 فى محافظة حلب، و1 فى محافظة حماة".

وأضاف كوليت: "أصيب عسكرى سورى جراء قصف مدفعى من قبل الإرهابيين لمواقع القوات الحكومية فى منطقة بلدة دادات بمحافظة حلب".

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التى تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب والحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحى تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذى يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز فى هذه الأراضى جماعات مسلحة موالية لتركيا.