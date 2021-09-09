شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعلن إحباط محاولات تهريب معدات لإنتاج الأقراص المخدرة قادمة من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصلحة الجمارك فى العاصمة الليبية طرابلس إحباط محاولة تهريب معدات مصنع تستخدم فى صناعة الأقراص المخدرة قادمة من لبنان عبر ميناء طرابلس البحرى.

وأكدت المصلحة، فى بيان أن قسم المكافحة فى المصلحة وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تمكنا من إحباط محاولة تهريب عتاد المصنع عبر كمين محكم مكن من استدراج المتهم وضبطه.

وأضاف البيان أن التحقيقات كشفت أن المتهم سورى الجنسية وقام بتوريد المصنع الذى تبلغ طاقته الإنتاجية 10 آلاف قرص خلال 24 ساعة عن طريق شركة وهمية كى لا يتم كشفه.

من ناحية أخرى، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بإطلاق سراح 8 محتجزين من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، فى إطار اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة فى 23 أكتوبر الماضي.

وأشارت البعثة - فى تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - نقلتها قناة (ليبيا الحدث) الإخبارية - إلى "أنه جرت مراسم الإفراج عند البوابة 50 غرب سرت، على الطريق الساحلي، وتحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة "5+5".

وأثنت البعثة على جهود اللجنة العسكرية والأطراف التى أسهمت فى هذا الإنجاز واعتباره جزءا من تدابير بناء الثقة.

كما طالبت بإطلاق جميع المحتجزين؛ بما يدعم المصالحة الوطنية وتحقيق السلام الدائم والاستقرار فى ليبيا.