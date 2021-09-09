شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الليبية يلتقى مع مستشار الأمن الوطني في مدينة طبرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء في مدينة طبرق بمستشار الأمن الوطني "إبراهيم بوشناف"، وناقش الاجتماع مجمل عمل مجلس الأمن الوطني الليبي المنشأ بموجب القانون رقم 4 لسنة 2007، وترتيبات جلسته القادمة بكامل الأعضاء.

ووفقا لقانون إنشاء المجلس فإنه يضم إلى جانب رئيس مجلس الوزراء الليبي، ومستشار الأمن الوطني الذي يدير الشؤون التنفيذية للمجلس، كل من وزراء الداخلية، والخارجية، والدفاع، والاقتصاد، والمالية، وتشمل اختصاصات المجلس الأمن العام والأمن الاقتصادي والاجتماعي ومختلف مناحي الحياة.

وكانت هيئة الرئاسة بمجلس النواب الليبى قد أصدرت قرارها رقم (1) للعام الحالي، بتسمية وزير الداخلية والقاضي السابق المستشار إبراهيم بوشناف مستشارا للأمن الوطني ليباشر اختصاصاته وفقا للقانون.