شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى خلال مواجهات فى نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل - في تصريح صحفي- إن شابين أصيبا برصاص الاحتلال أحدهما بالرصاص الحى فى منطقة الرجل، والآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

يذكرأن، قطع مستوطنون الأحد الماضى الطريق الواصل بين جنين ونابلس قرب بلدة سبسطية الفلسطينية وهاجموا سيارات المواطنين، وقال محمد عازم، رئيس بلدية سبسطية، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا سيارات المواطنين ما أدى الى تضرر بعضها.

وأضاف أن المنطقة تشهد انتشارًا للمستوطنين، محذرًا من تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين في المنطقة، وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء اليوم، قرارًا يقضي بتجميد تهجير 3 عائلات من حي الشيخ جراح حتى نهاية الإجراءات.

ومنازل العائلات الثلاث وهي الداودي، وحماد، والدجاني تم تشييدها عام 1956 بمبادرة من الحكومة الأردنية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين لقاء تنازل هذه العائلات الفلسطينية عن صفة اللاجئين بعد طردهم من منازلهم في القدس الغربية المحتلة عام 1948.