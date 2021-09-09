ايطاليا تواصل رقمها القياسي بـ 37 مباراة

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – د ب أ

عزز منتخب إيطاليا رقمه القياسي كأكثر المنتخبات في تاريخ كرة القدم تفادياً للخسارة في مباريات متتالية، بعدما حقق فوزاً كبيراً 5-0 على ضيفه منتخب ليتوانيا اليوم الأربعاء، في الجولة 6 للمجموعة الثالثة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم العام المقبل، التي شهدت أيضاً تعادل سويسرا مع مضيفتها إيرلندا الشمالية دون أهداف.

وحافظ منتخب إيطاليا، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين بتعادله مع بلغاريا وسويسرا، على صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة من 6 مباريات.

واحتل منتخب سويسرا المركز الثاني برصيد 8 نقاط من 4 لقاءات فقط، في حين تواجد منتخب إيرلندا الشمالية في المركز الثالث بخمس نقاط من 4 مباريات أيضاً، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب بلغاريا، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد من 5 لقاءات، وتذيلت ليتوانيا الترتيب بلا نقاط بعد خسارتها في جميع مبارياتها الخمس الأولى.

وافتتح مويس كين التسجيل لإيطاليا في الدقيقة 11، فيما جاء الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز إدغاراس أوتكوس، لاعب المنتخب الليتواني، هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 14.

وأضاف جياكومو راسبادوري الهدف الثالث لأبطال أوروبا في الدقيقة 24، ليعود كين لهز الشباك، مسجلاً الهدف الرابع لإيطاليا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الأزرق برباعية بيضاء.

وواصل منتخب إيطاليا إحكام قبضته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله الهدف الخامس عن طريق جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة 54.

وكان منتخب إيطاليا، الذي تفادى اليوم الخسارة للمباراة الـ37 على التوالي في مختلف المسابقات، حطم الرقم القياسي لأكثر المنتخبات تجنباً للهزيمة في مباريات متتالية، الذي كان مسجلاً باسم منتخبي البرازيل وإسبانيا برصيد 35 مباراة متتالية، وذلك عقب تعادله دون أهداف مع مضيفه منتخب سويسرا يوم الأحد الماضي.

ويتطلع المنتخب الإيطالي، الذي توج بكأس الأمم الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه في يوليو (تموز) الماضي، للظهور مجدداً في كأس العالم، بعدما غاب عن النسخة الأخيرة للمونديال، التي أقيمت في روسيا عام 2018، في مفاجأة مدوية.