شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض طائرتين مفخختين أطلقتهما ميلشيات الحوثي تجاه «خميس مشيط» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية، قبل قليل، اعتراض طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية نحو خميس مشيط. وأكد التحالف أن محاولات ميليشيا الحوثي إطلاق المسيرات تم التصدي لها ونتخذ حيالها الإجراءات الصارمة. وأضاف تحالف دعم الشرعية أن التصعيد الحوثي عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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