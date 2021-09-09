شكرا لقرائتكم خبر عن «العنف الأسري» يعلق على حالة تعرض امرأة وأطفالها للتعنيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل، بشأن واقعة تعرض امرأة وأطفالها للتعنيف.

وقال المركز، في تغريدة عبر “تويتر”: “إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول امرأة تعرضت للعنف هي وأطفالها، نود التوضيح بأنه سبق الوقوف على الحالة من قبل المختصين في وحدة الحماية الأسرية”.

وأضاف مركز بلاغات العنف الأسري، أنه جاري إكمال اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.