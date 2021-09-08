شكرا لقرائتكم خبر عن مختص بالموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للتوظيف.. وعلى الفتيات رفض هذه الوظائف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المختص في الموارد البشرية أسامة الشمري، أنَّ كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية، مطالباً الفتيات برفض الوظائف التي تشترط مثل هذه الأمور للتوظيف.

وقال الشمري، خلال استضافته مع برنامج “الراصد”، على قناة “الإخبارية”: “إن مطالب الوظيفة تشمل المهام الوظيفية المتعلقة بها، ولم يتضمن أي تشريع وضع تمييز باختيار أحد الجنسين؛ لأن ذلك مرفوض في نظام العمل في المملكة”.

وتابع أنه فيما يتعلق باشتراطات، مثل جمال الوجه والملابس ولون البشرة فإن تلك الممارسات تجاوز لأخلاقيات العمل وغير مقبولة.

وتوجه أسامة الشمري بالنصيحة لكل فتاة بعدم قبول مثل تلك العروض وقبول الوظائف التي تناسب قناعاتها ومبادئها وهيئتها.