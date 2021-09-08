إسرائيل تعلن تمديد إغلاقها للضفة الغربية على ضوء هروب 6 أسرى فلسطينيين

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره بحسابه على موقع تويتر، مساء اليوم الأربعاء: "وفقا للتقدير الأمني ​​وجهود تحديد مكان السجناء الهاربين، تقرر تمديد الإغلاق العام في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) حتى منتصف الليل يوم السبت 11 سبتمبر 2021 (ليلة ما بين السبت والأحد)".

وأضاف: "ستفتح معابر البضائع في قطاع غزة وفي منطقة يهودا والسامرة كما هو مخطط الليلة، 8 سبتمبر 2021 عند منتصف الليل (ليلة الأربعاء والخميس)".

وتابع: "سيكون من الممكن أيضا نقل العمال الذين يعملون في منطقة يهودا والسامرة وكذلك في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط وبموافقة منسق عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية".

وكانت إسرائيل قد أعلنت فرض إغلاق على الضفة والقطاع خلال فترة عيد رأس السنة العبرية حتى منتصف ليل اليوم الأربعاء.

في سياق متصل، عقد رئيس الوزراء نفتالي بينيت، اجتماعا لتقييم الوضع مع قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل، لبحث جهود تعقب الأسرى، الذين فروا من سجن جلبوع فجر الإثنين من خلال نفق.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت: " أجرى رئيس الوزراء نفتالي بينيت تقييما للوضع بمشاركة وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ورئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن العام ومفوض الشرطة ومفوض مصلحة السجون ورئيس مجلس الأمن القومي وغيرهم من كبار المسؤولين".

وأضافت: "أكد رئيس الوزراء أن الأحداث من المحتمل أن يكون لها تأثير على عدة قطاعات، لذا فهي جهد مشترك من قبل جميع القوى الأمنية، وقال بينيت إن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو".

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