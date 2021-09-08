مواجهات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في الضفة... فيديوهات

دبي - محمود عبدالرازق - وانطلقت عدد من المسيرات الفلسطينية في مناطق متعددة بالضفة احتجاجا على ما وصفوه بالقمع الإسرائيلي ضد الأسرى.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن مواجهات اندلعت بين المحتجين والجيش الإسرائيلي في الخليل ونابلس وقلقيلية وبيت لحم بالضفة الغربية.

كما اندلعت مواجهات في مدخل حي العيساوية بوفي حي باب العامود بالقدس الشرقية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن المواجهات اندلعت في 8 بؤر بما في ذلك بالقرب من حاجز حوارة في نابلس وفي الخليل وبيت لحم ورام الله وعنابتا وجنين وطوباس.

وأضافت: "قام المتظاهرون بإلقاء الحجارة وإضرام النار في الإطارات وردت القوات الأمنية بوسائل تفريق المتظاهرين".

وقالت إن فلسطينيا أطلق النار تجاه القوات الإسرائيلية عند مدخل مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، فرضت مصلحة السجون الإسرائيلية إجراءات عقابية على أسرى من حركة "الجهاد الإسلامي"، والتي ينتمي إليها 5 من 6 أسرى فروا فجر الإثنين من سجن إسرائيلي عبر نفق، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

وأضرم أسرى فلسطينيون تابعون لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الأربعاء، النار في عدد من الزنزانات في سجون إسرائيلية احتجاجا على تفريقهم وتوزيعهم على مختلف السجون، بعد فرار 6 أسرى فجر الإثنين من سجن جلبوع شديد الحراسة.

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