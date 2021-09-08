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الجزائر تعلن احتجاز 30 متهما بالتورط في إضرام حرائق الغابات

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال الدرك الوطني في بيان اليوم الأربعاء إن هؤلاء الأشخاص تم احتجازهم بعد مثولهم أمام محكمة، بحسب صحيفة "النهار".

© AP Photo / Uncredited

وتم تقديم المشتبه بهم للمحكمة بعد تحقيقات بشأن حرائق الغابات التي اندلعت الشهر الماضي في العديد من الولايات وبشكل أساسي في منطقة القبائل شرقي الجزائر.

وألقت السلطات بالمسؤولية عن الحرائق على حركة "ماك" التي تسعى لاستقلال منطقة القبائل التي تتحدث اللغة الأمازيغية، وتتهم المغرب بدعمها.

وكان اتهام المغرب بدعم الجماعة أحد الأسباب التي استندت إليها الجزائر في قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب الشهر الماضي.

هذا واجتاحت حرائق الغابات الجزائر الشهر الماضي ووصفت بأنها الأشرس، التي تشهدها البلاد وتسببت في أضرار وسقوط ضحايا في عدة محافظات خاصة تيزي وزو في منطقة القبائل شرقي العاصمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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