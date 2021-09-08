شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يزور تونس غدا لبحث فتح الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبيه عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، أن ليبيا وتونس بحاجة إلى فتح الحدود المشتركة، مشيرا إلى أن هذه المشكلة ستحل قريبا.

ووفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية، أعلن الدبيبة -خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمساءلة حكومة الوحدة الوطنية - أنه سيتوجه غدا إلى تونس ليلتقي بالرئيس قيس سعيّد للتباحث حول عدد من القضايا، أهمها فتح الحدود بين البلدين.

وأكدت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هارندل دعم بلادها للانتخابات الليبية المرتقبة، مشيدة بـ«الجهود والتحضيرات التي بذلتها المفوضية العليا للانتخابات في المراحل السابقة، وسعيها إلى تقديم نموذج احترافي في المجال الانتخابي يحقق أعلى المعايير المعمول بها دوليا».

جاء ذلك خلال لقائها رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبي عماد السايح لبحث مستجدات العملية الانتخابية الليبية.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية - التحضيرات للمراحل المقبلة بعد مرحلة تسجيل الناخبين، والخيارات المطروحة في المشهد السياسي الليبي، فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية التي ستحدد الأجندة العامة للمفوضية.

كما صرح مصدر مسؤول بالامانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الأمانة تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها دولة ليبيا خلال الأونة الأخيرة، ورحب المصدر فى هذا الإطار بالإفراج عن ثمانية من الموقوفين الذين تم تسليمهم لمجلس حكماء مصراته، مشيداً بالجهود المبذولة في هذا الخصوص باعتبارها جزءاً من تدابير بناء الثقة المطلوب تواترها خلال الفترة المقبلة.

وفي ذات السياق، حذر المصدر من تكرار الاشتباكات المؤسفة التي وقعت خلال الآونة الأخيرة وتأثيرها السلبي على التفوق المحرز مؤخراً على كافة الأصعدة.

وأكد المصدر على موقف الجامعة الثابت والمطالب بضرورة الوفاء بكافة الاستحقاقات المتعلقة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، في ديسمبر المقبل، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخراج التواجد العسكري الأجنبي بكافة مكوناته من ليبيا لضمان إجراء الانتخابات بشكل ذي مصداقية.

ويذكر أن نجلاء محمد المنقوش وزيرة خارجية ليبيا بحثت مع نظيرها اليوناني، نيكوس دندياس، استئناف حركة الطيران بين البلدين، وأكد وزير خارجية اليونان لنظيرته الليبية على ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا، موضحا أن الأهم بالنسبة لنا هو ضمان استقلال ووحدة أراضي ليبيا، ومتابعا: استقرار الأمن في ليبيا هو استقرار لنا وللاتحاد الأوروبى.

فيما قالت وزيرة الخارجية الليبية، إن اليونان وافقت على الانضمام لمبادرة استقرار ليبيا ، لافتة إلى أن المحادثات مع اليونان تناولت عودة حركة الطيران وإعادة فتح المجال الجوي بين البلدين.

وتابع وزيرة الخارجية الليبية: الجانب اليوناني أبدى رغبته في الانضمام إلى مبادرة استقرار ليبيا.