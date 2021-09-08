شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان الليبى: تعليق جلسة المجلس حتى الإثنين المقبل لمناقشة ردود الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبى، عبدالله بليحق، أن المجلس علق جلسته حتى يوم الإثنين المقبل؛ لمناقشة وتدارس ما ورد في إجابات وردود حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، خلال جلسة مساءلتها التي جرت اليوم.

وأضاف بليحق، في بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب الليبى، أن تعليق الجلسة يأتي من أجل "دراسة ردود الحكومة حول بنود الاستجواب ومدى اقتناع أعضاء مجلس النواب الليبى بهذه الردود والإجابات".

وأشار إلى أن "البرلمان الليبى استمع اليوم لردود الحكومة حول كافة التساؤلات التي وردت في بنود الاستجواب التي أُحيلت من مجلس النواب للحكومة، حيث استمرت الجلسة لمساء اليوم".

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أذن رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح، لحكومة الوحدة بمغادرة مقر المجلس في مدينة طبرق، بعد جلسة مساءلة بدأت في الساعة الحادية عشرة صباحًا.