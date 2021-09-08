شكرا لقرائتكم خبر عن «نزاهة»: لا حصانة لأحد في قضايا الفساد المالي والإداري مهما كان منصبه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شدد المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، على أن لا حصانة لأحد في قضايا الفساد المالي والإداري مهما كان منصبه أو الجهة التي يعمل بها، لافتا إلى أن الهيئة تمتلك من الأدوات والآليات ما يمكنها من كشف وقائع الفساد التي يرتكبها منسوبوها، وضبطهم وإحالتهم للمحكمة المختصة.

وكشف أحمد الحسين، خلال حديثه في قناة “السعودية”، عن الإجراءات التي سيجري اتخاذها مع منسوبي الهيئة المتورطين في قضايا الفساد التي كشفت نزاهة عنها أمس الثلاثاء.

وأكد أنه تم التحقيق مع هؤلاء المتورطين في قضايا الفساد، وجار حاليا استكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم للمحكمة المختصة، فضلا عن طلب الحكم عليهم بالعقوبة المشددة على خلفية ما أُسند إليهم من جرائم.

يذكر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أعلنت أمس إيقاف ضابط صف، وآخر متقاعد برتبة عقيد، وموظفَين لتورطهم في وقائع فساد متمثلة في الإخلال بوظيفتهم واستغلال نفوذهم.