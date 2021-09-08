شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: نسبة الأمية في المملكة انخفضت لـ3.7% خلال هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، عن انخفاض نسبة الأميين في المملكة إلى 3.7% خلال هذا العام، مؤكدة على توفير خدمات التعليم المستمر للأميين وكبار السن، عبر 1314 برنامجًا تدريبياً عن بُعد، استفاد منها أكثر من 90 ألف مستفيد ومستفيدة في مراكز الأحياء.

وأكدت الوزارة، أنها أتاحت مع بداية العام الدراسي 1443هـ برامج نوعية تعليمية وتدريبية تتوافق مع خصائص الكبار وتتلاءم مع احتياجات السوق.

كما أعلنت الوزارة عن تطوير معايير مناهج وبرامج مجتمع بلا أمية، إلى جانب تطوير الخطط الدراسية ومناهج التعليم المستمر لتتناسب ونظام الفصول الدراسية الثلاثة وتتوافق مع خصائص الكبار.

كما أعلنت وزارة التعليم عن تنفيذ العديد من الدورات التدريبية الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار خلال الجائحة عن بُعد.