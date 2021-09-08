تعرف على مواصفات مواصفات هاتف Xiaomi Redmi 10

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعد مرور نحو أقل من شهر على إطلاقه، يحظى هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10 بحالة من الاهتمام، لما يتميز به من إمكانيات، وسعر اقتصادي منافس.



وشهدت سلسلة شاومي ريدمي، تطورات كبيرة منذ بداية صدورها حتى الآن، حيث يأتي الهاتف بمعالج ميديا تيك الجديد الـHelio G88، مع شاشة ثقب تدعم معدل التردد الأعلى الـ90Hz ،مع بطارية كبيرة السعة 5000 مللي أمبير.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi 10

ويأتي الهاتف، بأبعاد 161.9×75.5×8.9 ملم مع وزن 181 جراما، ويدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim، وشبكات الاتصال حتى الجيل الرابع، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي الرمادي، والأبيض، والأزرق .

كما يأتي الهاتف، بمعالج من شركة ميدياتيك من نوع MediaTek Helio G88 ، بتكنولوجيا الـ12 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G52 MC2، والذي يتم إستخدامه للمرة الأولى في هاتف ذكي، وذلك حسب موقع gsmarena.

أكثر من إصدار

وتنتج شاومي من هاتف Xiaomi Redmi 10، أكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة، والذاكرة العشوائية، الأول منها يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت، فيما يأتي الإصدار الثاني، بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت، بينما يأتي الإصدار الثالث، بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت .

الكاميرات

وزودت شاومي الهاتف، بكاميرا أمامية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0، وكاميرات خلفية تأتي بارزة قليلاً عن ظهر الهاتف، حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8، وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 ، وهي الخاصة بالتصوير الواسع.

أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 ، وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو أما عن الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بعمل العزل والبورتريه بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

ويدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـFHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة .

سعر هاتف Xiaomi Redmi 10 في مصر

جاءت أسعار هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10 في مصر، بنحو 2800 جنيه للنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام، وبسعر 3100 جنيه للنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام، وبسعر 3400 جنيه للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام.

عيوب Xiaomi Redmi 10

وحسب الخبراء، هناك عدة عيوب في هاتف شاومي الجديد، منها أنه لا يأتي بسماعات أذن، ولا يدعم لمبة الإشعارات، كما أن سطوع الشاشة ليس الأفضل تحت ضوء الشمس.