مسؤول: مصر تعتزم بيع حصص في 20 شركة حكومية قبل نهاية 2021

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

ذكرت ذلك شبكة "الشرق" السعودية ، في تقرير عن الشركات المصرية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية هالة السعيد، أوضحت أن مصر تعتزم استئناف برنامج متعثر، الذي يهدف إلى إدراج أو بيع حصص من نحو 20 شركة تابعة للدولة.

جاءت تصريحات السعيد، لوكالة "بلومبرغ"، على هامش مؤتمر للتعاون الدولي تستضيفه القاهرة، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الحكومة تلقت عروضا بشأن مجمع التحرير وسط القاهرة.

وتابعت: "تلقينا عروضا من 4 تكتلات دولية من أجل إعادة تطوير وتأهيل مجمع التحرير، دون أن تقدم أي تفاصيل إضافية".

وتقول شبكة "الشرق" إن إعادة تفعيل برنامج طرح حصص من الشركات الحكومية للاكتتاب العام، تعد مؤشر ثقة من الحكومة المصرية تجاه ظروف السوق التي توترت خلال آخر عامين بسبب جائحة فيروس كورونا والتحديات، التي تواجهها الأسواق الناشئة.