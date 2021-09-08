الصحة السعودية تطلق تحذيرا شديد اللهجة بشأن متحورات كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة أكدت فيها أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، مطالبة بسرعة وأهمية تلقي جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها.

وشددت وزارة الصحة السعودية على وجوب استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، مع المبادرة بحجز موعد عبر تطبيق "صحتي" أو تطبيق "توكلنا" للحصول على لقاح كورونا، مؤكدة أن الجرعة الثانية تساهم في الوقاية من المتحورات، والحماية من مضاعفات الفيروس.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السعودية إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة، أمس، تضمنت تسجيل 119 حالة مؤكدة، مع تعافي 188 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2387، منها 589 حرجة.

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