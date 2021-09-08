فحص السكة الحديد في مصر بماكينة غير مسبوقة... فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الوزارة صورا للماكينة القادمة من النمسا، والتي تستخدم في فحص وصيانة قضبان السكة الحديد، بحسب موقع "مصراوي".

وتعمل الماكينة على فحص القضبان وعلاج العيوب أو المشكلات الفنية بها، ومن ثم علاجها، من أجل زيادة معدلات أمان مرور القطارات وخفض معدل الحوادث الناجمة عن العيوب أو المشاكل الفنية بالقضبان.

يشار إلى أن هذه الماكينة هي الأولى من نوعها في السكة الحديد المصرية، وتسير بسرعة 100 كم/ ساعة، وفي حالة القياس بالالتراسونيك تكون السرعة 5 كم/ ساعة.

وتستخدم الماكينة نظام تحديد الموقع، ويتم العمل بها من خلال قاعدة بيانات باسم الخط وسرعة المسير، كما أنها مجهزة بنظام تلوين لوضع علامات على القضبان، وتحدد الشروخ بالقضيب ونقاط اللحام والكسر سواء أفقية أو علوية.

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