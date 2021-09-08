جنبلاط يدعو الساسة اللبنانيين إلى الاقتداء بطالبان

دبي - محمود عبدالرازق - وقال جنبلاط في تغريدة بحسابه على تويتر مساء اليوم الأربعاء: "أفضل شيء أن تحكموا أنتم بدل هذه المسرحية اليومية من الاستشارات وهذا الفيض من التحليلات المتعبة في وسائل الإعلام والصحف".

وأضاف: "الطالبان شكلوا حكومة فكونوا مثلهم وتحملوا مسؤولية أمن المواطن ومعيشته وطبابته".

وأمس الثلاثاء، أعلنت حركة طالبان، التي سيطرت على كافة أنحاء البلاد بالتوازي مع انسحاب القوات الأمريكية، تشكيل حكومة تصريف أعمال، وتعيين محمد حسن آخوند رئيسا لها.

واتهم وليد جنبلاط النخبة السياسية في لبنان بالادعاء بمعرفة كل شيء لكن "وفق المنطق الذي يرفض أي تعددية".

كان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد كلف في 26 يوليو/ تموز الماضي، نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة، إلا أنه لم يتم إحراز خطوات في هذا الصدد حتى الآن.

واستقالت حكومة حسان دياب في 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت، واستمرت في تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

ولاحقا تم تكليف سعد الحريري زعيم تيار المستقبل بتشكيل الحكومة، إلا أنه اعتذر في يوليو/تموز الماضي، بعدما تعذر التوافق مع الرئيس عون على تشكيلها.

ويعاني لبنان أوضاع اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، تجلت بما في ذلك في شح الوقود واختفاء الأدوية والسلع الأساسية وانهيار العملة وارتفاع معدلات الفقر.