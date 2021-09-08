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السالمي لـ"سبوتنيك": "يوم الغضب" في تونس لنصرة الأطباء العاطلين عن العمل

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دبي - محمود عبدالرازق - وعن هذه الوقفة الاحتجاجية قالت الدكتورة الباحثة في الكيمياء وممثلة حراك الأطباء العاطلين عن العمل عضو الاتحاد، منال السالمي في تونس في حديثها  لـ"سبوتنيك":

"إن هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما هي إلا مواصلة لاعتصام الأطباء الباحثين الذي أقيم في الـ 29 يونيو/حزيران 2020."

© Sputnik . Manal Al-Salmi

"يوم الغضب"، اعتصام لنصرة الأطباء العاطلين عن العمل في تونس، 8 سبتمبر 2021

وأضافت السالمي: "هذا الحراك يأتي لتذكير رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن ملف الدكاترة الباحثين هو أولوية وطنية واجتماعية وأن كل التحركات الإجتماعية الحاصلة هي نتيجة حالة الغضب والإحباط الذي يسود الكفاءات التونسية".

© Sputnik . Manal Al-Salmi

"يوم الغضب"، اعتصام لنصرة الأطباء العاطلين عن العمل في تونس، 8 سبتمبر 2021

وشددت السالمي على أنه "يجب تشغيل الدكاترة الباحثين في كل الوزارات والقطاعات، لأنه لن يكون هناك إصلاح دون استثمار الكفاءات وإعطاء فرصة للشباب من أجل بناء الوطن".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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