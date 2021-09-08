شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار رملى فى مطار تحت الإنشاء بالكويت و3 عمال تحت الأنقاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع انهيار رملي، اليوم الأربعاء، في مطار الكويت الجديد قيد الإنشاء، فيما تحدثت قوة الإطفاء العام عن وجود 3 عمال تحت الأنقاض، حسبما ذكرت صحيفة الرأى الكويتية، وقالت قوة الإطفاء العام، في بيان، إنها تتعامل حاليا مع "حادث انهيار رملي وقع في موقع مطار الكويت الجديد، وتجري حاليا عملية البحث والإنقاذ عن 3 عمال تحت الأنقاض".

وأفادت صحيفة "الرأي" الكويتية بأن عمق حفرة الانهيار 6 أمتار تقريبا، موضحة أن فرق قوة الإطفاء العام هرعت إلى الموقع للتعامل مع الحادث.

وتشير معلومات أولية، حسب الصحيفة، إلى ظهور جزء من جسم أحد العمال من تحت الأنقاض، ويجري تأمين إخراجه حيا من قبل رجال الإطفاء وسط استمرار البحث عن الآخرين.

وتفقدت وزيرة الأشغال العامة، وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رنا الفارس، مشروع مطار الكويت الجديد لمعاينة الأضرار التي نتجت جراء حادث الانهيار الرملي.

يذكرأن، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب الجنسية من 54 مواطناً ومواطنة، استناداً إلى المواد الـ«9 و10 و11» من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وبحسب الأسماء الواردة في كشف المسحوبة جنسياتهم، فإن معظمهم إناث حصلن على جنسيات دول أخرى.

وتنص المادة الـ9 على أنه «إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادتين السابقتين، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية، إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى».

وتنص المادة الـ10 على أن «المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها».

وتنص المادة الـ11 على أن «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية، ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية».