شكرا لقرائتكم خبر عن «الرشيد»: تحديث جديد في «تويتر» يشبه عرض الصور والفيديو في «الانستقرام» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد عن تحديث جديد لتطبيق “تويتر”، مضيفا أن التحديث يشبه تطبيق الانستقرام في عرض الصور والفيديو.
وقال الرشيد، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن التحديث يتضمن عرض الصور والفيديوهات بشكل أكبر وأوضح من السابق، حيث كانت الصور في التصميم السابق كانت عليها حواف”.
وأضاف عبدالعزيز الرشيد “أن التعديل وصل لبعض المستخدمين وسيتم تعميم التحديث والتعديل الجديد لباقي المستخدمين في الأيام المقبلة”.
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