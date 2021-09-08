شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون البلدية» توضح خطوات إصدار رخصة البناء وشهادة الإشغال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الأربعاء، خطوات وإجراءات إصدار رخصة البناء وشهادة الإشغال. وتشمل خطوات إصدار رخصة البناء وشهادة الإشغال ما يلي: 1- الخطوة الأولى إصدار القرار المساحي. 2- التعاقد مع مكتب هندسي مصمم. 3- إصدار رخصة البناء. 4- إشعار الجهات. 5- التعاقد مع مكتب هندسي مشرف ومقاول بناء. 6- بدء الإشراف وإرسال التقارير وإرفاق وثيقة التأمين. 7- إجراء أعمال التفتيش من قبل الجهات ذات العلاقة. 8- تقرير إنهاء الأعمال. 9- التفتيش النهائي (تأكيد السلامة – التأمين). 10- الخطوة العاشرة والأخيرة إصدار شهادة الإشغال.

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