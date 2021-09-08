شركة أبل تكشف عن موعد طرح آيفون 13

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة أبل (Apple) رسميا عن إقامة مؤتمرها لعام 2021، وستكشف خلاله عن هواتف آيفون 13.



وينطلق مؤتمر أبل للكشف عن هواتف iPhone 13 الجديدة الثلاثاء المقبل 14 سبتمبر/أيلول، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة، السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وهو الحدث الذي سيقام أيضا عبر الإنترنت فقط ويبث من مسرح ستيف جوبز داخل المقر الرئيسي للشركة Apple Park بولاية كاليفورنيا.

وأكدت أبل إمكانية مشاهدة المؤتمر مباشرة عبر قناتها الرسمية في يوتيوب.

ورغم عدم تأكيد أبل الإعلان عن الجيل الجديد من آيفون خلال مؤتمرها الجديد في 14 سبتمبر المقبل، إلا أن الشركة الأمريكية عادة ما تعلن عن الجيل الجديد من آيفون في مثل هذا التوقيت من كل عام، وهي سلسلة الهواتف التي من المتوقع أن تحمل اسم iPhone 13 ، والتي ستشمل أربعة هواتف آيفون جديدة وهم ايفون 13 و13 ميني و13 برو و13 برو ماكس بنفس تصميم هواتف الإصدار السابق ايفون 12 ونفس الحجم، لكن مع شاشات أفضل غالبا بتردد 120 هرتز، مع معالج يوفر أداء أفضل وتحسينات على الكاميرات وربما “نوتش” للكاميرا الأمامية وتقنيات بصمة الوجه بحجم أصغر.

كما أنه من المتوقع أن يشهد مؤتمر 14 سبتمبر 2021 الإعلان أيضا عن ساعة اليد الذكية أبل ووتش 7، والتي ستأتي بتصميم جديد مسطح أكثر على غرار تصميم آيفون 12 مع وجود شاشة أكبر وأفضل، لكن من غير المتوقع أن تقدم للمستخدم مميزات جديدة لتتبع الصحة مثل إمكانية قياس ضغط الدم ومعدل السكر في الدم وغيرها، حيث تخطط أبل لتأجيلها إلى العام المقبل 2022، وتشير التقارير أيضا إلى إمكانية تأجيل طرح أبل ووتش 7 للشراء أو بعض طرازتها نظرا لوجود مشاكل إنتاج متعلقة بالشاشة الجديدة.

ومتوقع أيضا أن تكشف أبل خلال مؤتمر iPhone 13 أيضا عن موعد إطلاق تحديث iOS 15 الجديد لهواتف آيفون، بالإضافة لموعد توفر تحديث iPadOS 15 لأجهزة آيباد وWatchOS 8 لساعات أبل ووتش الذكية.