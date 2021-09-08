سفارة روسيا في الجزائر تشرع في استصدار تأشيرات الدراسة

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت السفارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" بدأ القسم القنصلي لسفارة روسيا الاتحادية لدى الجزائر يصدر التأشيرات الدراسية الى روسيا".

وأضافت "للحصول على التأشيرة ينبغي على الزائر تقديم الوثائق التالية:

1-جواز السفر الوطني ذو صفحتين فارغتين وعليه مدة الصلاحية 18 شهرا على الأقل بعد انتهاء التأشيرة الروسية المطلوبة وكذلك نسخة هذا الجواز (صفحة مع الصورة) ، مع تقديم بطاقة الإقامة التي تسمح لبقائهم في الجزائر لمدة أكثر من 90 يوما.

2- دعوة المؤسسة الدراسية الرسمية الممنوحة من خلال الأنظمة الإليكترونية لوزارة الداخلية الروسية أو دعوة وزارة التربية والتعليم الروسية الممنوحة من خلال الأنظمة الإليكترونية لوزارة الخارجية الروسية.

3- استمارة طلب التأشيرة المملوءة عبر الموقع الرسمية لوزارة الخارجية الروسية بالإضافة الى صورة ملونة مقاس (45 ˣ 35).

4- تأمين الرحلة خلال شهر الدراسة الأول.

5- شهادة عدم العدوى بالإيدز (للتأشيرات الصالحة لأكثر من 90 يوما) حضور مقدم الطلب إجباري هذا وتعلم السفارة، أنه في حالة وجود أسئلة حول شروط الذهاب إلى روسيا أثناء تفشي وباء كورونا يمكن لمقدمي الطلب أو لحاملي التأشيرة الدراسية الصالحة التوجه إلى مؤسساتهم الدراسية أو الاطلاع على موقع وزارة التربية والتعليم الروسية (https://minobrnauki.gov.ru/action/situational_center

هذا وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة العلوم والتعليم العالي الروسية بأن جميع الطلاب الأجانب سيتمكنون من العودة إلى الجامعات الروسية للدراسة.

وبحسب الوزارة: وافق مقر الوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد في روسيا على السماح للطلاب الأجانب بدخول البلاد لمواصلة دراستهم.

وأضاف البيان: التماسًا إلى المقر العملياتي لفتح الحدود للطلاب من جميع البلدان الأجنبية. فقد تلقينا الدعم لذلك.

وفي ذلك، أوضح وزير العلوم والتعليم العالي فاليري فالكوف أنه بالنسبة للطلاب الأجانب الذين، لا يمكنهم القدوم إلى روسيا، لأي سبب من الأسباب، فسيتم لأجلهم واستثناءً تشغيل التعليم عن بعد.