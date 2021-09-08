"يوم غضب" لبناني لرفع أجور المدرسين.. ومطالبة براتب الـ 2000 دولار كما كان سابقا.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الأستاذ في التعليم الثانوي بشارة رزق لـ"سبوتنيك" إن " متوسط راتب الأستاذ الثانوي كان 2000 دولار شهريا، واليوم من حق الأستاذ أن يأخذ بالليرة اللبنانية ما يوازي الـ 2000 دولار على سعر صرف السوق أي ما يعادل 38 مليون ليرة، ليعيش بكرامة".

فيما أشار الأستاذ في التعليم الثانوي محمد الشهال إلى "وجود عدد من الأساتذة المتعاقدين يتقاضون 30 ألف ليرة لبنانية مقابل ساعة التعليم وهو مبلغ لا يكفيهم للمواصلات".

وأضاف "فيما يخص أجور الامتحانات والمراقبة والشهادات فهي تعتبر زهيدة جدا، خصوصا في ظل أن الأساتذة يذهبون إلى العمل مشيا على الأقدام بسبب أزمة المحروقات".

وطالب بـ"تأمين محطات لتعبئة الوقود مخصصة للأساتذة، لأن الأستاذ ينتظر طيلة النهار لتعبئة الوقود".

© Sputnik . ABDUL KADER ALBAY اعتصام أساتذة التعليم الثانوي والابتدائي والتكميلي والمهني والأساتذة المتعاقدين أمام وزارة التربية والتعليم اللبنانية في بيروت، لبنان 8 سبتمبر 2021

وقالت الأستاذة في التعليم الأساسي لوسانا شلهوب إلى أن "الراتب لا يكفي لشراء الدواء والغذاء لأبنائهم، فكيف يستطيع الأساتذة ممارسة عملهم".

© Sputnik . ABDUL KADER ALBAY اعتصام أساتذة التعليم الثانوي والابتدائي والتكميلي والمهني والأساتذة المتعاقدين أمام وزارة التربية والتعليم اللبنانية في بيروت، لبنان 8 سبتمبر 2021

وأشارت إلى أن "أبناءها يتعلمون في المدرسة الرسمية التي تعمل فيها، في حين أنها قادرة على تأمين تكلفة حافلة النقل".

© Sputnik . ABDUL KADER ALBAY اعتصام أساتذة التعليم الثانوي والابتدائي والتكميلي والمهني والأساتذة المتعاقدين أمام وزارة التربية والتعليم اللبنانية في بيروت، لبنان 8 سبتمبر 2021

وأضافت "عليهم أن يحسبوا لنا الأجور على سعر منصة مصرف لبنان ونقبل أن يتم احتسابه على 8000 ليرة".

وكانت قد دعت النائبة عناية عز الدين يوم أمس الثلاثاء، إلى إعلان حالة طوارئ تربوية بسبب ما يواجهه أطفال لبنان من "خطرين الأول صحي وغذائي والثاني هو عدم القدرة على التعلم بشكل سليم".