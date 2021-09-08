شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمنى يبحث فى هولندا مسار عملية السلام ببلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه اليوم الأربعاء، فى لاهاى، مع عدد من المسؤولين والشخصيات السياسية والفكرية الهولندية، تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن، مؤكداً على رغبة الحكومة في إرساء سلام دائم وشامل في اليمن، بناءً على المرجعيات المتوافق عليها سابقاً.

وتطرق وزير الخارجية اليمني وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، إلى جهود ومبادرات السلام الاقليمية والدولية والتحديات الرئيسية المعرقلة للتوصل إلى اتفاق سلام وأهمها تعنت عناص الحوثى، ورفضها للمبادرات الإقليمية والدولية، فضلاً عن التصعيد العسكري للعناصر الحوثية ضد مدينة مأرب والمدن المحيطة بها الأمر الذي يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين خاصة من النساء والأطفال، واستمرار استهداف مخيمات النازحين، متطرقاً الى الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان من قبل عناصر الحوثى، وخاصة ما يتعلق بتجنيد الأطفال وزراعة الألغام في المناطق المأهولة بالسكان والممرات المائية.