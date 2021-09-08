شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق فى غابات الصنوبر بوادى عودين خراج بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلع حريق فى غابات الصنوبر والأراضى الزراعية عند الجانب الغربى لوادى عودين فى خراج بلدة عندقت – عكار فى لبنان، وسط تخوّف الأهالى من امتداد النيران إلى المنازل والممتلكات الخاصة بفعل الطقس الحار والرياح الناشطة، حسبما نقل موقع صحيفة "النهار" اللبنانية.

وقد ناشد الأهالى الجيش إرسال تعزيزات عسكرية للمساهمة بإطفاء الحريق الذي يتمدّد بسرعة كبيرة، كما طالبوا مراكز الدفاع المدني كافة إرسال تعزيزات إضافية من سيارات الإطفاء.

ويعمل الاهالي على مؤازرة الدفاع المدني في محاولة للسيطرة على النيران .

ويوليو الماضى، واصلت الجهات المعنية فى لبنان جهودها للسيطرة على الحرائق التى اندلعت فى غابات الصنوبر بمنطقة القبيات بمحافظة عكار شمالى لبنان، وامتدت الحرائق لتشمل منطقة الهرمل شمال شرقي لبنان وصولا إلى الحدود اللبنانية السورية.

وأعلن الجيش اللبنانى أن مروحياته وعناصره يعملوا على اخماد الحرائق الهائلة المندلعة في عكار والهرمل.