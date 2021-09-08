شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح الإجراء المتبع حال تأخر الموافقة على طلب أخذ اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة الإجراء المتبع حال تجاوز المدة المحددة للموافقة على طلب أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأبانت الصحة في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر”، أنه يستغرق تنفيذ طلبات اعتماد اللقاح من الخارج 5 أيام عمل ، في حال تجاوزت المدة أكثر من ذلك يرجى رفع بلاغ عبر الاتصال بالرقم 937.

وكان أحد المغردين قد استفسر عن أنه قام بتقديم طلب التطعيم بنجاح ولكن لم تأت الموافقة.