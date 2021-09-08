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رئيس الوزراء العراقى يستقبل بعثة بلاده المشاركة فى بارالمبياد طوكيو

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القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء، بعثة العراق المشاركة في بارالمبياد طوكيو.

وقال رئيس الوزراء للأبطال حسبما أفادت قناة الإخبارية العراقية، " أثبتم للجميع أن الإعاقة لا تساوي شيئا أمام الإصرار والعزيمة وحب التنافس" ، منوها بأن الأبطال حولوا قصص الإعاقة إلى قصص نجاح ، وأنه كان من الممكن أن يحققوا المزيد لولا تداعيات ما عانت منه الدولة العراقية لسنوات طويلة.

وأعرب الكاظمي عن شكره للأبطال لما قدموه للعراق، وتحدي إعاقتهم و تحويلها إلى قصص نجاح وأمل.

ووجه وزارة الشباب والرياضة بضرورة بذل أقصى الجهود للاهتمام بهذه الشريحة والتي حققت إنجازا يليق باسم العراق ، واعدا إياهم بتقدير الحكومة لهم ومتابعة مشكلاتهم ، داعيا لاستعادة الدور التاريخي للرياضة العراقية بكافة المجالات.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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