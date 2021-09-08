شكرا لقرائتكم خبر عن سفير لبنان بالقاهرة يشيد بدعم الرئيس السيسى السياسى والإغاثى لبلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد سفير لبنان في القاهرة السفير علي الحلبي، بوقوف الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جانب لبنان بتقديم الدعم السياسي والإغاثي والاقتصادي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السفير اللبناني، في الاحتفال الذي نظمه المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام، بأحد فنادق القاهرة بمناسبة صدور كتاب "مي زيادة.. مقالات الأهرام".

وأثنى السفير الحلبي بالحضور اللبناني الاقتصادي والثقافي والاجتماعي في القاهرة، الذي جاء انسجاما مع العلاقات السياسية الممتازة بين البلدين عبر التاريخ.

وبدوره.. وجه الرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر المطران جورج شيحان، الشكر للرئيس السيسي على دعمه لدولة لبنان، مشيرا إلى أنه عندما شغل هذا المنصب عام 2012، فجاءت ثورة 30 يونيو؛ لتحمل الخير والاستقرار لمصر وشعوب المنطقة كلها.

ومن جانبه، أعلن الأمين العام للمركز الماروني اللبناني للثقافة جورج ضرغام في مستهل الاحتفال أن المركز قرر إهداء مؤسسة "الأهرام" صورا نادرة لرؤساء تحريره السابقين: أنطون الجميل وعزيز ميرزا وداود بركات.

وأوضح ضرغام أن المركز سيصدر بالتعاون مع "الأهرام" المزيد من الكتب ومنها "المعمار الكاثوليكي في مصر"، و"الكرسي السابع.. عشر سنوات في مصر"، و"داود بركات شيخ الصحافة العربية".

وحضر الاحتفال عدد كبير من المدعوين في مقدمهم نيقولاس هنري سفير الفاتيكان في مصر.