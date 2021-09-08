شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة شئون الأسرى الفلسطينية تدين قمع الاحتلال لأسرى سجن جلبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ما تقوم به وحدات القمع التابعة لمصلحة سجون الاحتلال، من عمليات قمع وحشية بحق الأسرى فى قسم رقم "3" فى سجن "جلبوع"، الذى يشهد توترا شديدا، عقب تمكن ستة أسرى من الهروب منه ليل الاثنين.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الأربعاء - أن السجن يشهد حالة من الغليان حتى اللحظة؛ بسبب الإجراءات القمعية التي تنفذها وحدات القمع برفقة قوات "حرس الحدود"، وأن قوات القمع اعتدت على الأسير مالك أحمد حامد من سلواد في رام الله، بالضرب والتنكيل والعزل، بعد أن قام برش الماء الساخن على أحد الجنود، المشاركين بعملية قمع الأسرى.

وأشارت إلى أن إدارة المعتقل نقلت جميع أسرى قسم (3) إلى سجن شطة، وقام جنود الاحتلال بالاعتداء عليهم والتنكيل بهم خلال عملية نقلهم.

وفي السياق ذاته، بينت الهيئة أن إدارة سجون الاحتلال، أرسلت قوات كبيرة إلى سجن "ريمون" صباح اليوم، للتحضير لنقل وتوزيع أسرى الجهاد الإسلامى على سجون أخرى.