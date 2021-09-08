شكرا لقرائتكم خبر عن تدني الرؤية الأفقية.. موجة غبار تؤثر على أجواء الشرقية وجنوب الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبراء الأرصاد تأثر الإحساء وجنوب منطقة الرياض في هذه الأثناء بموجة من الغبار، عملت على تدني مدى الرؤية الأفقية إذ بلغت إلى حدود الـ 1500 متر.

يأتي ذلك إثر نشاط في الرياح الشمالية الشرقية على أجزاء من المنطقة الشرقية والوسطى من المملكة، وفقا لـ”طقس العرب”.

جدير بالذكر أن هذه الأجواء المغبرة تستوجب من مرضى الجهاز التنفسي والعيون أخذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية خشية حدوث مضاعفات، وتنبيه مرتادي الطرق بشكل عام والخارجية منها بشكل خاص من تدني مدى الرؤية الأفقية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، كما يشمل ذلك طريق الساحل الممتد على طول البحر الأحمر.